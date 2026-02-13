Vetri rotti e auto depredate ben 50 denunce in una notte | Carabinieri fermano un giovanissimo

Un giovane di meno di diciotto anni ha causato danni e rubato su almeno 50 veicoli nel Ravennate, portando le forze dell'ordine a bloccarlo. Durante una notte, sono state presentate numerose denunce per vetri sfondati e auto saccheggiate, e i Carabinieri sono riusciti a fermare il sospettato mentre tentava di allontanarsi con alcuni oggetti rubati.

Un ragazzo minorenne è stato identificato dai militari come presunto autore dei colpi: decisive le immagini di videosorveglianza È un ragazzo con meno di diciotto anni a essere accusato quale presunto autore di svariati furti e danneggiamenti su auto nel Ravennate. I Carabinieri del Comando di Ravenna, all’esito di un’attività investigativa, hanno identificato e denunciato in stato di libertà un giovane minorenne di nazionalità tunisina. Secondo gli investigatori dell'Arma sarebbe uno dei presunti responsabili di una serie di danneggiamenti e furti su autovetture commessi a Ravenna nella nottata dello scorso 3 novembre.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Nella notte, la stazione TAV di Afragola è stata oggetto di un raid vandalico nel parcheggio, con vetri rotti e auto svaligiate.

Nella notte del 28 dicembre 2025, a San Benedetto del Tronto, una bomba carta esplosa nel centro cittadino ha provocato una forte deflagrazione.

Cesa, tre auto abbandonate tra rifiuti e vetri rotti: sequestri e denunciaCesa (Caserta) – Tre carcasse lasciate tra il ciglio della strada e un terreno adiacente, vetri infranti e abitacoli trasformati in contenitori di rifiuti. È ... pupia.tv

L’episodio in via Isonzo: scassinato l’ingresso, ma il colpo dei ladri riesce solo a metà. Un residente ha sentito il rumore di vetri rotti e si è affacciato. Poi ha dato l’allarme ai carabinieri - facebook.com facebook

Diciotto anni, iscritto all’università a Lugano. Ha fatto tutto da solo, un vandalismo senza un motivo chiaro. Ha causato danni a quattro veicoli: vetri rotti e carrozzeria rigata x.com