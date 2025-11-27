Verso Roma-Napoli | Conte tentato dal tridente leggero

Forzazzurri.net | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le possibili scelte del tecnico azzurro in vista della trasferta di Roma. Archiviata la vittoria di Champions, il Napoli di Conte mette nel mirino il . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

verso roma napoli conte tentato dal tridente leggero

© Forzazzurri.net - Verso Roma-Napoli: Conte tentato dal tridente leggero

Contenuti che potrebbero interessarti

verso roma napoli conteVerso Roma-Napoli: Conte tentato dal tridente leggero - Archiviata la vittoria di Champions, il Napoli di Conte mette nel mirino il prossimo impegno: sulla strada degli azzurri c’è ... Scrive forzazzurri.net

verso roma napoli conteREPUBBLICA - Roma-Napoli, Conte verso la conferma del modulo 3-4-2-1, ecco il motivo - Secondo il quotidiano La Repubblica, in occasione della sfida di domenica contro la Roma, Antonio Conte riproporrà un Napoli con il modulo 3- Lo riporta napolimagazine.com

CdM – Verso Roma-Napoli, Conte cambia uno degli interpreti del 3-4-2-1? La situazione - Antonio Conte potrebbe effettuare un piccolo cambio nell'11 titolare in vista di Roma- Da mondonapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Verso Roma Napoli Conte