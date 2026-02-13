amministrative scende in campopatto civico per ariano

Il leader del Patto Civico per Ariano, Marco Bianchi, annuncia la sua candidatura alle imminenti elezioni comunali di maggio, motivato dalla volontà di contrastare le scelte del sindaco uscente e di portare nuove idee nel paese.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Patto Civico per Ariano sara? presente con proprie liste alle prossime elezioni amministrative. Lo fara? con la forza di un percorso iniziato nel 2020, proseguito nel corso della attuale consiliatura ed oggi rigenerato, rafforzato e ricostruito rispetto all'assetto originario. In questi cinque anni abbiamo onorato fino in fondo l'impegno assunto con gli elettori, condu- cendo, insieme agli altri gruppi di minoranza presenti in Consiglio Comunale ed in primis con la lista "Moderati per Ariano", un'opposizione severa ma mai preconcetta, e soprattutto predili- gendo, rispetto alla mera contrapposizione politica, l'esame dei problemi e dei fatti e l'individua- zione di soluzioni.

© Anteprima24.it - Amministrative, scende in campo”Patto Civico per Ariano”

In vista delle prossime elezioni comunali a Lecco, il movimento Patto per il Nord annuncia ufficialmente il proprio impegno.

Il Museo Civico e della Ceramica di Ariano Irpino ospita il concerto “Christmas Ensemble” sabato 3 gennaio alle ore 19.

