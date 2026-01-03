Ariano Irpino concerto Christmas Ensemble al Museo Civico e della Ceramica

Il Museo Civico e della Ceramica di Ariano Irpino ospita il concerto “Christmas Ensemble” sabato 3 gennaio alle ore 19. Un appuntamento musicale dedicato alle festività natalizie, pensato per offrire un momento di ascolto immerso nella tradizione e nella cultura locale. L’evento rappresenta un’occasione per vivere l’atmosfera delle festività in un contesto culturale e suggestivo, con un programma musicale che invita alla riflessione e alla condivisione.

La magia delle festività prosegue ad Ariano Irpino con "Christmas Ensemble", il concerto in programma sabato 3 gennaio alle ore 19.30 presso il Museo Civico e della Ceramica. Un appuntamento musicale pensato per valorizzare l'atmosfera suggestiva del museo attraverso un raffinato percorso sonoro.

