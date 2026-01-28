Thuram si prende l' attacco Barella in panchina | le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Inter

Il Borussia Dortmund scende in campo questa sera contro l’Inter, con l’obiettivo di superare l’ostacolo e avanzare nei quarti di finale. Cristian Chivu si trova a dover affrontare una partita difficile, con alcune assenze importanti e una formazione che potrebbe cambiare rispetto alle ultime uscite. Thuram prende l’attacco, mentre Barella resta in panchina, pronto a entrare se necessario. I tifosi si aspettano una gara intensa, con i tedeschi che cercano di sfruttare il loro stadio e il supporto del pubblico. La partita si gioca in un clima

Un ottavo di finale complesso per Cristian Chivu: davanti ci sono bil Borussia Dortmund e il muro giallo. Per tentare di espugnare uno degli stadi più temuti d'Europa, il tecnico nerazzurro si affida a Thuram e Lautaro. Barella - indisponibile - partirà dalla panchina.

