Presentata ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon

A Verona si è appena presentata la ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon del 2026. L’evento, che include anche le gare Relay e la Family Run, si conferma uno dei principali appuntamenti di corsa su strada in Italia, attirando partecipanti da tutto il mondo. Con numeri ancora più elevati rispetto alle edizioni passate, gli organizzatori puntano a rendere questa edizione ancora più grande e coinvolgente.

VERONA - Numeri importanti per l'edizione 2026 della ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K, RELAY e Avesani Romeo&Giulietta Family Run che si conferma uno degli appuntamenti podistici tra i più rilevanti del panorama nazionale e internazionale. Al via la mezza maratona da 21,097km. Domenica 15 febbraio quasi 10mila al via, 2mila gli stranieri da 80 nazioni In gara tre azzurri olimpici: Giovanna Epis, Daniele Meucci e Eyob Faniel Solidarietà a favore di Hellas Verona Foundation

