Ventesima giornata basket Eurolega 2025 2026 | trionfano Milano e Bologna

Nella ventesima giornata della stagione Eurolega 2025/2026, Milano e Bologna hanno ottenuto risultati importanti, portando a casa due vittorie significative. Le squadre italiane confermano il loro impegno e competitività nel torneo, rafforzando la loro presenza tra le migliori del campionato. Questi incontri rappresentano un momento di crescita e consolidamento per il basket italiano nel contesto europeo.

Le due italiane impegnate nella ventesima giornata basket Eurolega 20252026 fanno la voce grossa ottenendo due grandi vittorie. Milano batte il Panathinaikos ad Atene( 87-74), dove Brooks vive una serata magica con 24 punti. Bologna, invece, piega lo Zalgiris(83-79), con Alston autore di 20 punti. VENTESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: PANATHINAIKOS-OLIMPIA MILANO 74-87 Partono forte i greci con Nunn che spinge subito gli ospiti a -6. L’Olimpia, però, reagisce bene, grazie soprattutto ai canestri di lEday e Brooks, restando a contatto al termine del primo quarto(20-15). I padroni di casa aprono il secondo quarto con un parziale di 5-0 e volano sul +10, svantaggio che viene dimezzato velocemente dai meneghini, All’intervallo lungo è 43-38. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Ventesima giornata basket Eurolega 2025/2026: trionfano Milano e Bologna Leggi anche: Quattordicesima giornata basket Eurolega 2025/2026: Bologna piega Dubai, Milano cade a Baskonia Leggi anche: Diciannovesima giornata basket Eurolega 2025/2026: Bologna domina Milano nel derby continentale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve vincere per alzare l’asticella; Pronostici Eurolega giornata 20 del 6 gennaio 2026; Ventesima giornata basket Eurolega 2025/2026: trionfano Milano e Bologna; La Preview di Virtus Bologna – Zalgiris Kaunas. EuroLega, 20ª giornata: Super partita ad Istanbul! Melli trascina un gran Fenerbahçe contro l’Olympiacos - La ventesima giornata di EuroLega si apre con il big match di EuroLega tra Fenerbahçe Beko Istanbul e Olympiacos Piraeus. basketinside.com

Panathinaikos-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming - Appuntamento oggi per la ventesima giornata dell’Eurolega 2025- oasport.it

| Bella e cinica la Virtus Bologna: vince di misura contro lo Zalgiris Kaunas - È stata una vittoria di cinismo dopo un ultimo quarto di sofferenza da parte della Virtus Bologna che batte per 83 a 79 lo Zalgiris Kaunas per la ventesima giornata di Eurolega. pianetabasket.com

Raining THREES! | Milan - Panathinaikos | R15 BASKETBALL HIGHLIGHTS 2025-26

Ecco la nuova classifica aggiornata alla ventesima giornata. Il Benevento vince in rimonta con il Crotone e si prende la vetta solitaria staccando il Catania di due punti. Successo netto ad Altamura della Casertana che aggancia la Salernitana al terzo posto - facebook.com facebook

Ecco gli 11 scelti da mister Lopez per la ventesima giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26 allo Stadio Omero Tognon di Fontanafredda (PN) per la sfida alla Dolomiti Bellunesi! Baldi in porta, tandem De Paoli-Sali in avanti #poweredby Spacca #AL x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.