Ventiseiesima giornata basket Eurolega 2025 2026 | L’Asvel passa a Bologna
La Virtus Bologna perde in casa contro l’Asvel nella ventiseiesima giornata di Eurolega. La squadra di casa non riesce a ripetere il successo di Montecarlo e cede 70-80 davanti al pubblico. I francesi si prendono i due punti e salgono in classifica, mentre i bolognesi devono ora rivedere le strategie per tornare a vincere.
La Virtus non bissa il successo di Montecarlo cadendo davanti al proprio pubblico per mano dell’ Asvel(70-80) nella ventiseiesima giornata Basket Eurolega 20252026. Serata decisamente no per i felsinei, che hanno pagato il dinamismo e l’atletismo degli ospiti, cedendo negli ultimi dieci minuti. Un ko che potrebbe costringere la squadra di Ivanovic a dire addio ai play-in. VENTISEIESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: VIRTUS BOLOGNA-ASVEL 70-80 Avvio di match difficile per i padroni di casa che soffrono la fisicità dei francesi, oltre a leggere male la partita, trovandosi sotto di tredici punti(43-30), per poi andare all’intervallo lungo sotto 43-33. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Approfondimenti su Virtus Basket
Ventiseiesima giornata basket Eurolega 2025/26: Milano travolgente su Baskonia
Milano torna a vincere con facilità e supera Baskonia 109-89 nella ventiseiesima giornata di Eurolega.
Ventitreesima giornata basket Eurolega 2025/26: La Virtus lotta ma non bassa. Il Fenerbache passa a Bologna
Nella ventitreesima giornata di Eurolega 202526, Virtus Bologna affronta il Fenerbahçe in una partita equilibrata.
Ultime notizie su Virtus Basket
Argomenti discussi: LIVE Olimpia Milano-Baskonia, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per continuare a sperare; EuroLeague | Calendario, tutti i risultati 26^ giornata e classifica; Ventiseiesima giornata basket Eurolega 2025 26 | Milano travolgente su Baskonia; Eurolega, i risultati di stasera e il programma di domani.
Olimpia Milano-Baskonia oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streamingAppuntamento oggi per la ventiseiesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera l’Olimpia Milano ospita il Baskonia. All’Allianz Cloud di Milano con ... oasport.it
La Virtus Bologna cade con l’Asvel, Ivanovic individua due problemiBrutta sconfitta per la compagine bianconera che si fa sorprendere dal club francese nella ventiseiesima giornata di Eurolega ... sportal.it
Battuta d'arresto per il Bisceglie che, nel match di cartello della ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese, cade al cospetto del Brindisi secondo della... Leggi l'articolo facebook
A casa nostra... Serie C Sky Wifi 2025/26: Giornata 25 #aL - Pro Patria allo STADIUM! Info BIGLIETTI albinoleffe.com #ALBPPA #albinoleffestadium #ForzaaL x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.