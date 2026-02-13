Vento sempre più forte furgone ribaltato dalle raffiche

Vento sempre più forte, un furgone si ribalta sulle strade di Messina a causa delle raffiche improvvise. È successo ieri pomeriggio, quando le raffiche di vento hanno raggiunto intensità tali da far perdere il controllo al mezzo, che si è capovolto su una strada principale vicino al porto, creando disagi e blocchi temporanei al traffico.

Vento in costante aumento di intensità e frequenza su Messina e provincia. Decine gli interventi dei vigili del fuoco già da ieri pomeriggio. A Santa Margherita un furgone si è ribaltato a causa delle forti raffiche di Maestrale. Il mezzo si è adagiato sul marciapiede del lungomare. Secondo le prime informazioni non c'era nessuno a bordo. Diversi gli alberi caduti in varie zone della città. Disagi soprattutto lungo la costa tirrenica.

A Marina di Pisa, il mare si presenta in condizioni di forte burrasca con vento intenso e raffiche sul lungomare.

La presenza di neve in montagna e le raffiche di vento fino a 88 kmh nelle Marche richiedono attenzione e misure di sicurezza adeguate.

Meteo, Vento Forte: in arrivo raffiche ad oltre 100 km/h e MareggiateRaffiche oltre i 100 km/h: le zone più colpite ll protagonista assoluto sarà il vento, che soffierà con intensità di burrasca o addirittura di tempesta a partire da Mercoledì 11 Febbraio. Le due carti ... ilmeteo.it

La furia del vento abbatte pali e alberi: ad Aspra cede una tettoiaPALERMO – Quaranta interventi dalle 8 di mattina al primo pomeriggio e una ventina sono già in coda per essere effettuati. Il centralino del comando provinciale dei vigili del fuoco non smette di squi ... livesicilia.it

Vento forte e pioggia: disagi nell’Est della Svizzera Guarda il Video - facebook.com facebook

Piogge, temporali e vento forte al Centro-Sud. Mercoledì #4febbraio #allertaGIALLA meteo-idro in dodici regioni. Leggi l’avviso meteo del #3febbraio bit.ly/3feb26avv #protezionecivile x.com