Descalzi | Eni è pronta a investire in Venezuela e a lavorare con le compagnie Usa
Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ha dichiarato che l'azienda è pronta a investire in Venezuela e a collaborare con compagnie statunitensi. Questa affermazione è stata fatta durante un incontro alla Casa Bianca, in cui sono stati discussi possibili sviluppi nel settore energetico. La volontà di Eni di espandersi in Venezuela rappresenta un possibile passo verso nuove opportunità di collaborazione internazionale nel settore energetico.
"Siamo pronti a investire" in Venezuela. Ad affermarlo è l'ad di Eni, Claudio Descalzi nel corso dell'incontro alla Casa Bianca con i principali rappresentanti delle compagnie energetiche Usa. Rivolgendosi al presidente degli Usa, Donald Trump, ha detto: "Ringraziamo per i grandi sforzi fatti e per l'efficienza della vostra azione. Siamo qui per lavorare".
