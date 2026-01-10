Descalzi | Eni è pronta a investire in Venezuela e a lavorare con le compagnie Usa

Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, ha dichiarato che l'azienda è pronta a investire in Venezuela e a collaborare con compagnie statunitensi. Questa affermazione è stata fatta durante un incontro alla Casa Bianca, in cui sono stati discussi possibili sviluppi nel settore energetico. La volontà di Eni di espandersi in Venezuela rappresenta un possibile passo verso nuove opportunità di collaborazione internazionale nel settore energetico.

Descalzi a Trump, 'Eni pronta ad investire in Venezuela' - Lo ha detto l'amministratore delegato della compagnia Claudio Descalzi a Donald Trump durante un incontro alla Casa Bianca. ansa.it

«Eni pronta a investire in Venezuela» - Lo ha detto l'amministratore delegato della compagnia Claudio Descalzi a Donald Trump durante un incontro alla Casa Bianca. avvenire.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.