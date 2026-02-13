Velostazioni e locker a Bari partono i servizi di posteggio e deposito oggetti

A Bari, i nuovi servizi di velostazioni e locker sono stati avviati dalla società Bici in Città Italia srl, che si occupa di offrire posteggi e depositi per oggetti. Il progetto, che durerà otto mesi, ha già portato all’installazione di numerosi spazi dedicati ai ciclisti e ai pendolari. La società ha ricevuto un finanziamento di 106 mila euro per realizzare queste strutture, posizionate in punti strategici della città.

Il servizio, della durata di 8 mesi, è stato affidato alla società Bici in Città Italia srl per un importo complessivo di 106.035 euro, con possibilità di proroga per ulteriori 3 mesi. Il Comune ha affidato il servizio di gestione della app ‘Weelo’, adattata alle esigenze locali, ai fini dell’utilizzo e del regolare funzionamento delle 22 velostazioni, delle 5 panchine con smart locker e dei 5 smart locker presenti sul territorio locale. “Terminata l’installazione di tutte le velostazioni e degli smart locker previsti sul nostro territorio, possiamo finalmente partire con questo nuovo servizio, il primo del genere in città, che nasce su sollecitazione di tanti cittadini e turisti che scelgono di muoversi in bici o con altri tipi di dispositivi di mobilità sostenibile, come accade in tante città europee - ha commenta l'assessore comunale alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi - Il nostro obiettivo è quello di rendere più pratico e agevole lo spostamento senza auto, invogliando più gente possibile, anche con interventi come questi, a utilizzare mezzi non inquinanti.🔗 Leggi su Baritoday.it

Nelle stazioni della linea Bari-Barletta, Ferrotramviaria introduce i nuovi armadietti per il ritiro e la spedizione dei pacchi.

A Bari nasce MaaS4Italy, una piattaforma integrata che unisce i servizi di trasporto Lime e Pikyrent.

