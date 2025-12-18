Armadietti per il ritiro e la spedizione dei pacchi | nelle stazioni della Bari-Barletta installati i locker

Nelle stazioni della linea Bari-Barletta, Ferrotramviaria introduce i nuovi armadietti per il ritiro e la spedizione dei pacchi. Una soluzione comoda e sicura pensata per rendere più semplice e veloce il servizio ai viaggiatori, offrendo la possibilità di gestire i propri pacchi in autonomia e senza stress. Una novità che migliora l’esperienza di viaggio, integrando praticità e innovazione nelle principali stazioni della tratta.

