Armadietti per il ritiro e la spedizione dei pacchi | nelle stazioni della Bari-Barletta installati i locker
Nelle stazioni della linea Bari-Barletta, Ferrotramviaria introduce i nuovi armadietti per il ritiro e la spedizione dei pacchi. Una soluzione comoda e sicura pensata per rendere più semplice e veloce il servizio ai viaggiatori, offrendo la possibilità di gestire i propri pacchi in autonomia e senza stress. Una novità che migliora l’esperienza di viaggio, integrando praticità e innovazione nelle principali stazioni della tratta.
Gli armadietti per il ritiro e le spedizioni di pacchi sono stati posizionati nelle stazioni della rete Ferrotramviaria sulla linea Bari-Barletta. L'installazione dei locker è stata completata da InPost Italia, azienda che fa parte di un gruppo industriale polacco della logistica.Le stazioni. 🔗 Leggi su Baritoday.it
