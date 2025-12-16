Progetto Maas a Bari i servizi Lime e Pikyrent integrati nella piattaforma unica dei servizi di trasporto

A Bari nasce MaaS4Italy, una piattaforma integrata che unisce i servizi di trasporto Lime e Pikyrent. Grazie a questa soluzione, gli utenti possono prenotare, gestire e pagare facilmente car, scooter e monopattini elettrici tramite il proprio smartphone, promuovendo un sistema di mobilità più efficiente e sostenibile.

La piattaforma per il trasporto multimodale MaaS4Italy Bari offre, da oggi, i servizi di prenotazione, gestione e pagamento (dal proprio smartphone) di car e scooter sharing di Pikyrent e l’uso dei monopattini elettrici di Lime. I due operatori, che si aggiungono a quelli già operativi in città. Baritoday.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Costruire il futuro della mobilità italiana. MaaS da promessa a opportunità concreta Video Costruire il futuro della mobilità italiana. MaaS da promessa a opportunità concreta Video Costruire il futuro della mobilità italiana. MaaS da promessa a opportunità concreta Ferrovie del Sud Est si uniscono alla sperimentazione MaaS for Italy del Comune di Bari - La sperimentazione MaaS for Italy del Comune di Bari attualmente prevede un unico incentivo di 20 euro, indipendentemente dal cluster di appartenenza ... telenord.it Le Ferrovie del Sud Est nel progetto MaaS del Comune: incentivi per biglietti bus e treni - L'assessore Scaramuzzi: "Dopo i servizi Trenitalia, Fal e Ferrotramviaria, con Fse si completa l’offerta per studenti e pendolari che si spostano da e verso il capoluogo per studiare o lavorare" ... baritoday.it Maas4Veneto: prosegue la sperimentazione sul territorio regionale. Il progetto permette di muoversi nella Regione del Veneto combinando diversi mezzi di trasporto: un sistema più smart, più sostenibile, più semplice. Per saperne di più: https://muoversinvene - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.