Vede un uomo in sella alla sua bici rubata e chiama i carabinieri
Un'anziana donna è andata a fare la spesa a Conselve al supermercato Eurospar. Ha commesso la leggerezza di lasciare il mezzo incustodito senza mettere alcun lucchetto. Qualcuno ne ha approfittato per rubarlo, ma dopo pochi giorni la stessa vittima del furto ha messo i carabinieri sulle sue. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
