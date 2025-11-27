Vede un uomo in sella alla sua bici rubata e chiama i carabinieri

Padovaoggi.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'anziana donna è andata a fare la spesa a Conselve al supermercato Eurospar. Ha commesso la leggerezza di lasciare il mezzo incustodito senza mettere alcun lucchetto. Qualcuno ne ha approfittato per rubarlo, ma dopo pochi giorni la stessa vittima del furto ha messo i carabinieri sulle sue. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

vede un uomo in sella alla sua bici rubata e chiama i carabinieri

© Padovaoggi.it - Vede un uomo in sella alla sua bici rubata e chiama i carabinieri

Contenuti che potrebbero interessarti

Vede un uomo in sella alla sua bici rubata e chiama i carabinieri - Un'anziana donna nei giorni scorsi ha commesso la leggerezza di lasciare il proprio mezzo di trasporto incustodito senza lucchetto. Si legge su padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Vede Uomo Sella Sua