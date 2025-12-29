Vede un ladro sfondare la vetrata di un negozio e chiama il 113

Ha assistito a un tentativo di furto con scasso in un negozio di Padova e ha immediatamente chiamato il 113. Grazie alla sua segnalazione tempestiva, il ladro è stato arrestato sul posto, contribuendo alla sicurezza della zona. Un intervento rapido e efficace che dimostra l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Ancora una spaccata a Padova, ma questa volta il ladro è stato arrestato nell'immediatezza dei fatti. Nella notte tra sabato e domenica 28 dicembre gli agenti della sezione "Volanti" della Questura di Padova hanno arrestato un cittadino moldavo di 28 anni per i reati di evasione, tentato furto.

