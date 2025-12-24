Giocatori denunciati Il blitz della Finanza nella bisca clandestina

Durante un'operazione di controllo, le forze della Finanza di Lucca hanno scoperto una bisca clandestina all’interno di un’associazione ricreativa. La partita a poker in corso era gestita senza autorizzazioni, con giocatori denunciati per attività illegali. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto al gioco illecito e alla tutela della legalità sul territorio.

Era in corso una partita a poker quando i finanzieri del Comando Provinciale di Lucca sono intervenuti all'interno di un'associazione ricreativa da tempo monitorata scoprendo una vera bisca clandestina. L'operazione "Regalo di Natale", nasce a seguito di alcune segnalazioni pervenute ai militari del nucleo mobile del gruppo di Viareggio che indicavano, in un immobile appartato in località Bicchio "il più importante centro di raccolta di scommesse clandestine della zona". Le Fiamme Gialle sono così entrate in azione monitorando i flussi e verificando come quotidianamente, a partire dalle 22, vi fosse un continuo andirivieni all'interno del capannone.

