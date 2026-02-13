Tommaso Villa è stato nominato responsabile di Futuro Nazionale in Toscana, il nuovo partito di Roberto Vannacci, dopo aver ottenuto il sostegno di alcuni membri del movimento che chiedevano un rafforzamento della presenza regionale.

FIRENZE – Tommaso Villa è stato nominato responsabile di Futuro Nazionale per la Toscana, nuovo partito di Roberto Vannacci. A darne notizia è stato il coordinatore di Fn, Massimiliano Simoni. Villa ha un passato da consigliere regionale, consigliere provinciale ed ex dirigente di Forza Italia. Di area verdiniana, ha poi scelto di passare alla Lega nell’ottobre 2022 dove è stato anche responsabile organizzativo del partito: si è candidato, nelle file del Carroccio, alle ultime elezioni Regionali. “In accordo col presidente nazionale Roberto Vannacci – afferma Simoni in una nota – ho provveduto alla nomina di Villa quale responsabile di Futuro Nazionale Toscana. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Vannacci: Tommaso Villa nominato responsabile di Futuro Nazionale in Toscana

