‘Futuro nazionale’ di Vannacci e Lega Salvini a rischio in Toscana

In Toscana, la presenza di Roberto Vannacci e della Lega di Salvini si fa sentire. Il generale europarlamentare, secondo in graduatoria, ha posizionato un simbolo che fa discutere. La sua azione mette in evidenza le tensioni politiche e le divisioni che attraversano il territorio. Le reazioni non si sono fatte aspettare, e la situazione resta calda.

“E’ soltanto un simbolo”, ma intanto Roberto Vannacci, generale europarlamentare numero due della Lega guidata dal vicepremier Matteo Salvini, quel “simbolo” lo prende e lo mette lì. Un ‘Futuro nazionale’ depositato il 24 gennaio in Euipo, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. Nome del richiedente, si legge, Roberto Vannacci. Con tanto di indirizzo riferito a Viareggio. Che poi sia simbolo di un eventuale futuro partito con tanto di scissione da una Lega a cui Vannacci ha dato la scalata rapidamente o una strategia per arrivare ad altro all’interno della Lega guidata da Salvini si vedrà.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Futuro Nazionale “Futuro Nazionale” di Vannacci agita la Lega: “Voglio il 20%”. Verso un faccia a faccia con Salvini. Fontana attacca: “Il generale è un’anomalia” Il generale Vannacci, con il suo movimento “Futuro Nazionale”, ha annunciato di voler raggiungere il 20% alle prossime elezioni. Lega commissariata da Salvini nella Toscana casa di Vannacci: ribaltone verso amministrative 2026 Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Futuro Nazionale Argomenti discussi: Vannacci deposita il logo ecco Futuro Nazionale; Vannacci deposita marchio Futuro nazionale. È solo un simbolo; Vannacci deposita il marchio 'Futuro Nazionale'; Il Futuro nazionale del generale Vannacci. Simbolo depositato, ora Salvini è avvisato. Futuro Nazionale di Vannacci agita la Lega: Voglio il 20%. Verso un faccia a faccia con Salvini. Fontana attacca: Il generale è un’anomaliaIl generale punta in alto: Voglio il 20%. Fontana attacca e definisce Vannacci un'anomalia nel partito di Salvini ... ilfattoquotidiano.it Vannacci, ecco il simbolo di Futuro nazionale: così prepara il nuovo partitoROMA - Un cerchio a sfondo blu, con la scritta bianca Futuro nazionale, e sotto quella gialla Vannacci, tutto in stampatello maiuscolo, in un font stile littorio, con ... ilgazzettino.it Clima rovente alla Camera e tensioni nel Carroccio: oggi il faccia a faccia tra Matteo Salvini e Roberto Vannacci potrebbe decidere il futuro della Lega e gli equilibri del centrodestra - facebook.com facebook Rinaldi (Lega): “Salvini mi vuole sindaco, FdI batta un colpo”. L'ex eurodeputato, scelto dal leader del Carroccio e da Durigon per la Capitale, invita gli alleati a darsi una mossa: “Sono pronto per le primarie”. Di @DavideMattone x.com

