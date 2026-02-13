Vanessa Incontrada | Che sofferenza essere lasciate I social? Non li amo ho bisogno del contatto fisico

Vanessa Incontrada si confessa: «Che sofferenza essere lasciate. I social? Non li amo, ho bisogno del contatto fisico» in un'intervista pubblicata questa mattina, dove l’attrice spiega il suo rapporto complicato con i social e il desiderio di connessioni più genuine.

«Ti sposo, ma non troppo». E' la mezza promessa attorno alla quale ruota la commedia scritta, diretta e interpretata da Gabriele Pignotta e che vede come protagonista femminile Vanessa Incontrada, in scena fino al 15 febbraio al teatro Sistina di Roma. Che tipo di donna propone al pubblico? «Una moglie che porta dentro una sofferenza profonda, perché il marito l’ha lasciata per una ragazza più giovane e dunque si ritrova a fare i conti con un rapporto in cui aveva creduto fino in fondo e nel quale aveva investito tanti anni della sua esistenza, ma che da un giorno all’altro finisce. Qui non c’è solo il dolore dell’abbandono, ma anche il confronto con un’età diversa, quella della giovane, che non è più la sua. 🔗 Leggi su Leggo.it

Vanessa Incontrada si mostra rinnovata e radiosa, a pochi giorni dal suo ritorno in tv.

