Vanessa Incontrada | il cambiamento fisico grazie a boxe natura e body positivity

Compleanno ad alta energia: Incontrada festeggia 47 anni con una trasformazione naturale, un nuovo ritmo e la solita autenticità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vanessa Incontrada: il cambiamento fisico grazie a boxe, natura e body positivity

News recenti che potrebbero piacerti

Nell'intervista di copertina sul numero 45 di Vanity Fair, Vanessa Incontrada ci aveva svelato la decisione di convolare a nozze con Rossano Laurini, ecco le sue parole: - facebook.com Vai su Facebook

Vanessa Incontrada e il monologo per il compagno Rossano Laurini: «Abbiamo smesso di parlarci e ci siamo lasciati. Ma poi...» Vai su X

Vanessa Incontrada: il cambiamento fisico grazie a boxe, natura e body positivity - Vanessa Incontrada oggi compie 47 anni: nel giorno del suo compleanno scopriamo come è dimagrita, quale sport pratica e quale dieta segue per essere al top. Segnala msn.com

Vanessa Incontrada tra matrimonio annunciato con Rossano Laurini e la forma smagliante: "Il mio corpo cambia, ed è normale" - Vanessa Incontrada è una delle personalità più amate del panorama televisivo e cinematografico italiano. Lo riporta corrieredellumbria.it

Vanessa Incontrada, la svolta definitiva: cosa ha deciso dopo le critiche sul peso - Vanessa Incontrada rompe il silenzio e racconta cosa l’hanno spinta a prendere una decisione definitiva dopo anni di critiche sul peso. Secondo donnaglamour.it