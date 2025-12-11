Ho cambiato look Vanessa Incontrada ha deciso a pochi giorni dal ritorno in tv

Vanessa Incontrada si mostra rinnovata e radiosa, a pochi giorni dal suo ritorno in tv. Il suo nuovo look riflette un momento di grande armonia personale e professionale, segnando un'evoluzione che cattura l'attenzione dei fan e dei media. Un cambiamento che sottolinea il suo percorso di crescita e rinascita, in un periodo di brillantezza e rinnovata energia.

È un momento di splendente armonia quello che avvolge Vanessa Incontrada, una fase in cui la sua vita sembra procedere con una fluidità nuova, quasi inattesa. Chi la segue da anni percepisce immediatamente questo cambiamento: nei suoi gesti, nei sorrisi spontanei, nello sguardo sicuro di chi ha attraversato tempeste e adesso può finalmente respirare. La serenità, per lei, nasce innanzitutto dalla sfera più intima, dove l’amore ritrovato con Rossano Laurini, compagno storico e padre del figlio Isal, si prepara a compiere un passo decisivo. Un matrimonio imminente che, dopo una lunga separazione e un periodo di incertezza, assume il sapore di un nuovo inizio, di una promessa mantenuta alla vita stessa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Ennio Prati. Daniel O'Donnell · Magic Moments. 08/12/25 filmino di E.Prati In attesa del Natale, Piazza Garibaldi ha cambiato look - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Vanessa Incontrada ci dà un taglio | col caschetto corto e scalato si prepara a Zelig

Vanessa Incontrada ci dà un taglio: col caschetto corto e scalato si prepara a Zelig - Vanessa Incontrada si sta preparando alla nuova esperienza al timone di Zelig, da dove è partita? Scrive fanpage.it

Vanessa Incontrada cambia look e i fan apprezzano: "Talmente bella che sta bene con tutto" - L'attrice condivide sui social un video con le tappe di un cambiamento deciso a pochi giorni del ritorno in tv alla conduzione di Zelig ... Segnala today.it