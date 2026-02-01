LIVE Ciclocross Mondiali 2026 in DIRETTA | Van der Poel ad un passo dalla storia Nys e del Grosso per l’argento! Fontana si gioca la top 5

Van der Poel sta per entrare nella storia del ciclocross, avvicinandosi al titolo mondiale. Nys e del Grosso si contendono l’argento, mentre Fontana rischia di perdere la top 5. La gara è in corso e le emozioni sono alle stelle.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES MASCHILI DI CICLOCROSS ALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEi MONDIALI U23 FEMMINILI DI CICLOCROSS DALLE 13.10 15.48 Del Grosso rientra su Nys. 15.48 Nuovo passaggio sul traguardo per Van der Poel che ha impiegato 7 minuti e 27 secondi per completare il quinto giro. 15.47 Accelera nuovamente Thibau Nys che guadagna un paio di metri su del Grosso. 15.45 Nieuwenhuis passa in testa al gruppetto davanti a Aerts, Fontana, Orts Lloret, Kuypers, Michels e Vanthourenout. A 4? ci sono Van der Haar ed Hendrikx 15.44 Filippo Fontana spettacolare!! L’azzurro rimane in testa al gruppo e sta provando a selezionare il gruppetto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali 2026 in DIRETTA: Van der Poel ad un passo dalla storia, Nys e del Grosso per l’argento! Fontana si gioca la top 5 Approfondimenti su Mondiali 2026 LIVE Ciclocross, Mondiali 2026 in DIRETTA: Van der Poel fa il vuoto, Fontana in lotta per la top 10 Van der Poel domina la gara dei Mondiali juniores, lasciando gli avversari indietro. LIVE Ciclocross, Mondiali 2026 in DIRETTA: si parte!! Van der Poel prova a scrivere la storia Questa mattina alle 11 è partita la diretta dei Mondiali juniores maschili di ciclocross. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Mondiali 2026 Argomenti discussi: Calendario Mondiali ciclocross 2026: programma, orari, tv, streaming; Italia ripresa dall'Olanda nel finale: è argento per gli azzurri. Rivivi il LIVE; Mondiali Ciclocross Hulst 2026: calendario, programma, date, percorso, TV, streaming; Mondiali di Ciclocross 2026: tutto quello che devi sapere e dove vederli in tv. LIVE Ciclocross, Mondiali 2026 in DIRETTA: assolo di Van der Poel, Fontana in lotta per il 4° postoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES MASCHILI DI CICLOCROSS ALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEi MONDIALI U23 ... oasport.it Quando i Mondiali di ciclocross 2026 oggi in tv: orari 1° febbraio, streaming, italiani in garaDopo il day-2 di ieri, i Mondiali di ciclocross 2026 sono pronti a vivere oggi la loro terza ed ultima giornata di gare. A Hulst, in Olanda, andranno in ... oasport.it Mondiali Ciclocross Hulst 2026, Filippo Grigolini cade due volte e getta al vento l’oro: successo di Delano Heeren tra gli jrs, argento per l’azzurro x.com Giornata conclusiva ricca di gare ai Mondiali Ciclocross di Hulst. - facebook.com facebook

