Valanga in Alta Valle di Susa il presidente del Soccorso alpino | Causata da quattro freerider

Una valanga si è verificata domenica 28 dicembre nell’Alta Valle di Susa. Secondo il presidente del Soccorso alpino, l’evento potrebbe essere stato causato da quattro freerider, sciatori che praticano fuori pista. L’incidente ha richiesto interventi di soccorso e ha evidenziato i rischi legati alle attività di montagna in condizioni di innevamento instabile. La situazione resta sotto osservazione, mentre le autorità continuano a monitorare l’area.

Potrebbe essere stata provocata da quattro freerider – sciatori fuori pista – la valanga di domenica 28 dicembre nell’ Alta Valle di Susa. Le impronte di quattro sciatori sono state infatti trovate all’entrata e all’uscita della slavina che si è staccata dal versante di Claviere, a poca distanza dalle piste. L’ incidente non ha provocato vittime, ma ha sollevato un dibattito sull’effetto dei freerider sulla sicurezza in montagna. Intervistato da il Dolomiti, il presidente del Soccorso alpino e speleologico piemontese, Luca Giaj Arcota, spiega: “È evidente che il distacco sia stato provocato . Di questi freerider, però, non vi era nemmeno l’ombra: invece di fermarsi, scusarsi e spiegare come erano andate esattamente le cose, hanno preferito scappare “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Valanga in Val di Susa, 'ricerche terminate, nessun coinvolto' - Nessuno sciatore è stato al momento trovato durante le ricerche scattate a Claviere, in alta Val di Susa, dopo la caduta di una valanga intorno alle 14. ansa.it