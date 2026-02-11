Un progetto per la Valle Caudina | il Pd lancia il confronto

Il Partito Democratico ha annunciato un incontro pubblico per discutere di un nuovo progetto dedicato alla Valle Caudina. L’appuntamento è programmato per giovedì 12 febbraio alle 19, nella Sala Consiliare “G. Raviele” in Piazza Girolamo Del Balzo. L’obiettivo è ascoltare le proposte e raccogliere idee dai cittadini, aprendo così un confronto diretto sui prossimi interventi nella zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 19:00, presso la Sala Consiliare "G. Raviele" in Piazza Girolamo Del Balzo, si terrà il convegno pubblico dal titolo "Un progetto per la Valle Caudina". L'iniziativa nasce con l'obiettivo di aprire un confronto ampio e partecipato sulle prospettive di sviluppo della Valle Caudina, mettendo al centro una visione strategica condivisa capace di valorizzare le risorse del territorio, rafforzare la cooperazione istituzionale e cogliere le opportunità offerte dai programmi regionali e nazionali. Al dibattito prenderanno parte: Pasquale Pisano, Sindaco di San Martino Valle Caudina; Marco Alaia, candidato alla Segreteria Provinciale del PD d'Irpinia; Maurizio Petracca, Capogruppo PD in Regione Campania.

