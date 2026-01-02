Bloccati su un pendio ghiacciato | quattro giovani recuperati dai vigili del fuoco
Giovedì 1 gennaio, i vigili del fuoco del reparto volo Lombardia sono intervenuti con l’elicottero Drago 166 per soccorrere quattro giovani bloccati su un pendio ghiacciato vicino alla Malga Pozzuolo, a circa 2100 metri di quota sopra Ponte di Legno. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza i ragazzi, garantendo il loro rientro in condizioni di sicurezza.
