Bloccati su un pendio ghiacciato | quattro giovani recuperati dai vigili del fuoco

Giovedì 1 gennaio, i vigili del fuoco del reparto volo Lombardia sono intervenuti con l’elicottero Drago 166 per soccorrere quattro giovani bloccati su un pendio ghiacciato vicino alla Malga Pozzuolo, a circa 2100 metri di quota sopra Ponte di Legno. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza i ragazzi, garantendo il loro rientro in condizioni di sicurezza.

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 1 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti con l’elicottero Drago 166 del reparto volo Lombardia per soccorrere quattro ragazzi in difficoltà nei pressi della Malga Pozzuolo, a quota 2100 metri sopra Ponte di Legno.I giovani, impegnati in un'escursione, si sono. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

