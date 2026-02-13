Va a fare la spesa ma viene rapinata le rubano una borsa Gucci con 300 euro in contanti e un Iphone

Prato, 13 febbraio 2026 - Lucia Ricci, 45 anni, esce dal supermercato cinese di via Becagli e viene subito avvicinata da un uomo armato di coltello. Mentre cerca di opporsi, l’aggressore le strappa la borsa Gucci contenente 300 euro in contanti e un iPhone, poi scappa velocemente tra i clienti. È la seconda volta in poche settimane che la donna subisce una rapina nella stessa zona.

Prato, 13 febbraio 2026 - Era andata a fare la spesa, ma è stata rapinata. E non è la prima volta che succede nella zona del supermercato cinese di via Becagli a Prato. La procura lancia l’allarme: sono in forte aumento, nel territorio pratese, le rapine ai danni dei cittadini cinesi, che sono abituati a portare con sé “significative somme di denaro in contante”. Un altro episodio di rapina. Ebbene, lo scorso 7 febbraio una donna cinese di 47 anni, che aveva da poco fatto la spesa all’Union City di via Becagli, è stata rapinata in via Damiano Chiesa della borsa Gucci contenente 300 euro, permesso di soggiorno, bancomat e iPhone, da parte di un 22enne egiziano che, subito dopo il colpo, ha tentato la fuga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

