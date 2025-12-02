Va a fare la spesa al supermercato e trova una busta con più di 3mila euro | il gesto incredibile

Una normale giornata di spesa: il carrello che scorre tra gli scaffali, i prodotti in offerta, la lista in mano. Poi, tra un reparto e l’altro di un supermercato di Riccione, spunta una busta dimenticata vicino a uno scaffale. Dentro ci sono 3.250 euro in contanti, ma chi l’ha lasciata lì non si vede da nessuna parte. Voi cosa avreste fatto al suo posto? Tenere quei soldi o provare a restituirli al legittimo proprietario? La protagonista di questa storia è una donna di 60 anni che non ha avuto dubbi. Dopo qualche istante di smarrimento, ha preso la busta e si è rivolta ai Carabinieri, decisa a non tenere per sé neanche un euro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

