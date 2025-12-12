Va a fare la spesa e i ladri prima le rubano nell' auto e poi a casa

Una donna di Correzzana ha vissuto una brutta esperienza durante una giornata di spesa. Mentre si trovava al centro commerciale Carosello di Carugate, i ladri le hanno prima rubato nell'auto e successivamente hanno fatto irruzione nella sua abitazione, lasciandola sconvolta e senza i propri beni.

Brutta disavventura per una donna di Correzzana. Mentre era a fare spese al centro commerciale Carosello nella limitrofa Carugate, le hanno prima rubato in auto e poi nella sua abitazione.Il furto nell'autoCome spiegato sul gruppo "Sei di Correzzana se." la donna stava compiendo spese al centro. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Le rubano il portafogli mentre fa spesa: arrestati tre ladri dopo la fuga - FALCONARA Sfilano dalla borsa il portafoglio di una donna intenta a fare la spesa e poi si danno alla fuga. corriereadriatico.it scrive

Ancora furti ad Altopascio. Esce per fare la spesa. I ladri le svuotano casa - Oro, gioielli, ricordi di famiglia ma anche un cassetto pieno di articoli da bigiotteria che di soliti i ladri, buoni intenditori, tendono a scartare. Secondo lanazione.it

Fanno la spesa gratis a Messina, 6 ladri di supermercati in manette

