Distretto ceramico contro la violenza 250 studenti in marcia silenziosa con i sindaci
Circa 250 studenti accompagnati da 30 insegnanti hanno preso parte, questa mattina, alla “Marcia Silenziosa” organizzata, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, dalle Amministrazione comunali del Distretto Ceramico.Nel complesso 138 studenti del. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Altre letture consigliate
CONTRO LA VIOLENZA SASSUOLO - LE INIZIATIVE SASSOLESI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. Anche quest’anno Sassuolo, in collaborazione con i comuni del Distretto Ceramico e le associazioni del territorio, organizza un ricco calendario di ap Vai su Facebook
CONTRO LA VIOLENZA, A SASSUOLO LA MARCIA SILENZIOSA - 249 studenti accompagnati da 30 insegnanti hanno preso parte, questa mattina, alla “Marcia Silenziosa” organizzata, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle d ... Come scrive tvqui.it
No alla violenza sulle donne, gli eventi nel Distretto ceramico - 25 Novembre a Sassuolo (repertorio) Libere dalla violenza: in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nel distretto ceramico è in programm ... Da sassuolo2000.it
Violenza contro le donne. Guida a eventi, mostre e iniziative per il 25 novembre - La giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: un appuntamento fisso per rassegne artistiche ed eventi dal profondo valore sociale ... Come scrive artribune.com