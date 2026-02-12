Adamo Bonini ‘l’intoccabile’ finisce in carcere | condannato a 5 anni in via definitiva

Adamo Bonini, conosciuto come ‘l’intoccabile’, è stato portato in carcere. La corte ha confermato la condanna a cinque anni per usura ed estorsioni, legate al distretto ceramico di Reggio Emilia e Modena. Bonini, che fino a oggi aveva evitato il carcere, si trova ora davanti alla fine del suo percorso giudiziario.

Reggio Emilia, 12 febbraio 2026 – È finito in carcere Adamo Bonini, condannato in via definitiva a 5 anni per usura ed estorsioni nel distretto ceramico reggiano-modenese. Il 51enne era a processo per l’inchiesta ‘The Untouchables – Gli intoccabili’ condotta dalla polizia di Stato e dalla guardia di finanza che portarono alla sbarra sei imputati, tra cui Rocco Ambrisi (pena ridotta in Appello a 4 anni e 3 mesi anche due carabinieri (assolti poi con formula piena anche per corruzione). La vicenda risale agli anni dal 2012 al 2014 con gli inquirenti – i quali raccolsero la denuncia di una vittima – che smascherarono il sodalizio criminale dedito a prestiti con tassi usurari ed estorsioni ai danni di imprenditori tra Sassuolo e Casalgrande. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

