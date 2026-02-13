Sparatoria in un' università del South Carolina almeno due morti

South Carolina State University è stata teatro di una sparatoria questa mattina, che ha causato almeno due morti e un ferito, probabilmente a causa di un litigio tra studenti avvenuto nel parcheggio principale.

Washington, 13 feb. (Adnkronos) - E' di almeno due morti e un ferito il bilancio di una sparatoria avvenuta nel campus della South Carolina State University. Lo riporta la Cbs sulla base di quanto reso noto dalla stessa università. In una nota diffusa su Facebook viene precisato che nelle scorse ore "una sparatoria nel campus ha fatto due morti e un ferito", ma non ci sono dettagli sulle identità. "L'università ha disposto l'isolamento del campus intorno alle 21.15 di giovedì dopo una sparatoria in un appartamento del complesso residenziale per gli studenti Hugine Suites", si legge. In corso le indagini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Una sparatoria nel campus dell’Università del South Carolina, alla South Carolina State University, ha lasciato due persone morte e una ferita grave.

Martedì 9 dicembre, alla Kentucky State University, si è verificata una sparatoria che ha causato una vittima e almeno due feriti gravi.

