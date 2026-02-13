Una sparatoria nel campus dell’Università del South Carolina, alla South Carolina State University, ha lasciato due persone morte e una ferita grave. La sparatoria è avvenuta questa mattina negli alloggi di Hugine Suites, un’area storicamente frequentata dagli studenti afroamericani. La polizia ha riferito che il motivo dello scontro sarebbe una lite tra giovani, scoppiata poco prima dell’intervento delle forze dell’ordine. È il primo episodio di violenza armata registrato nel campus quest’anno.

Due persone sono morte e una è rimasta ferita in ina sparatoria avvenuta a Hugine Suites, gli alloggi del campus della South Carolina State University. Si tratta di un’ateneo che è un’istituzione storica afroamericana (HBCU). Recentemente, la struttura è stata associata a gravi incidenti di sicurezza, inclusi episodi mortali di sparatorie verificatisi durante il periodo di homecoming nell’ottobre 2025, spingendo la leadership universitaria a promettere maggiori misure di sicurezza. Secondo quanto scrive Centre Daily Times, il 4 ottobre 2025, durante il culmine dei festeggiamenti per il ritorno a casa dell’università, due sparatorie non correlate hanno causato la morte della diciannovenne Jaliyah Butler. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sparatoria nel campus dell'Università del South Carolina, storica istituzione afroamericana: due morti

