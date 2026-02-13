Usa sparatoria alla South Carolina State University | due morti

Due persone sono morte e una è rimasta ferita in seguito a una sparatoria avvenuta in un complesso residenziale della South Carolina State University, negli Usa, probabilmente legata a una lite tra vicini che è degenerata improvvisamente.

Due persone sono morte e una è rimasta ferita in seguito a una sparatoria avvenuta in un complesso residenziale della South Carolina State University, negli Usa. Lo ha riferito la stessa università. I funzionari dell’ateneo non hanno confermato l’identità delle vittime né le condizioni della persona ferita, si legge in un comunicato stampa. Il campus di Orangeburg è stato posto in lockdown intorno alle 21.15 ora locale quando è arrivata la segnalazione della sparatoria. Quattro ore dopo, l’isolamento era ancora in vigore. Le forze dell’ordine si trovano sul posto. L’ateneo ha annullato le lezioni di venerdì. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Due persone sono state uccise e un'altra è rimasta ferita durante un sparatoria avvenuta giovedì sera nel dormitorio della South Carolina State University, un campus storico di Orangeburg, nel Sud Carolina, dove i colpi sono stati esplosi in piena notte, disturbando il sonno degli studenti.

South Carolina State University è stata teatro di una sparatoria questa mattina, che ha causato almeno due morti e un ferito, probabilmente a causa di un litigio tra studenti avvenuto nel parcheggio principale.

