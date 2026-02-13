La Procura di Milano ha depositato una memoria in cui accusa otto imputati di aver aggirato le leggi urbanistiche con metodi eversivi, nel tentativo di approvare illegalmente progetti edilizi.

Tutta la giurisprudenza “almeno dagli anni ’80” afferma, invece, “in modo netto l’importanza fondamentale della pianificazione urbanistica”. Tra loro Oggioni, che fu arrestato nel marzo 2025 per corruzione e depistaggio in un altro filone sul “sistema di speculazione edilizia”. Nel documento la pm Marina Petruzzella riporta “la giurisprudenza delle alte Corti regolatrici italiane”, ossia Corte costituzionale, Cassazione e Consiglio di Stato, e ricorda che il caposaldo in materia è il decreto ministeriale del 1968 sui “limiti inderogabili di densità, altezza e distanze e standard urbanistici”. La Consulta, si legge, ha “ripetutamente” stabilito che quei principi legislativi “non possono essere scavalcati attraverso leggi derogatorie”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Inchiesta urbanistica Milano, pm: ‘leggi aggirate in modo eversivo’

Milano, 13 febbraio 2026 - I magistrati milanesi accusano un sistema eversivo che ha aggirato le leggi urbanistiche in modo sistematico e violento.

Un’indagine sull’urbanistica a Milano rivela documenti nascosti che mostrano come, su aree storiche, siano stati approvati palazzi per aggirare le tutele.

