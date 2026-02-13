Scandalo Urbanistica memoriale dei pm | A Milano aggirate le leggi in modo eversivo

Milano, 13 febbraio 2026 - Bacchettate anzi mazzate in una m emoria della Procura di Milano depositata in uno dei processi sull'urbanistica, quello a carico di 8 imputati, tra imprenditori, tecnici e funzionari di Palazzo Marino, per abuso edilizio e lottizzazione abusiva sul caso della Torre Milano, grattacielo di 24 piani in via Stresa. Tra loro Giovanni Oggioni, che fu arrestato nel marzo 2025 per corruzione e depistaggio in un altro filone sul "sistema di speculazione edilizia". Torre Milano, otto indagati per abuso edilizio sulla costruzione del grattacielo Determina dirigenziale e Scia. Il Comune di Milano " non può esercitare la sua autonomia per introdurre deroghe alle leggi dello Stato " e quella "determina dirigenziale" del 2018, che fu firmata, tra gli altri, dall'ex dirigente Giovanni Oggioni e che ha introdotto la Scia, ossia un'autocertificazione, per costruire al posto dell'obbligo di un piano attuativo, è "illegittima" e presenta "aspetti eversivi".