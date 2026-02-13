Uomo Vitruviano censurato alle Olimpiadi Rai attaccata per lo spot senza i genitali | Ennesima polemica

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 a Milano Cortina, la Rai ha trasmesso uno spot che mostra l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci senza genitali, scatenando subito le critiche sui social. La scelta di censurare il celebre disegno ha fatto infuriare molti utenti e addetti ai lavori, che accusano la tv pubblica di aver sbagliato ancora una volta nel rappresentare un simbolo italiano universale. La polemica si aggiunge alla lunga serie di contestazioni sulla gestione delle immagini e delle rappresentazioni culturali durante l’evento olimpico.

L'Uomo Vitruviano, il celebre disegno di Leonardo da Vinci, è al centro di un caso alle Olimpiadi. L'opera appare nella sigla Rai dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ma in versione "censurata", senza i genitali che, invece, sono presenti nel disegno originale. Il Pd ha attaccato l'emittente pubblica, che si è difesa parlando dell'"ennesima polemica pretestuosa". Il caso dell'Uomo Vitruviano senza genitali nella sigla Rai delle Olimpiadi La polemica del Pd sull'Uomo Vitruviano alle Olimpiadi La replica della Rai sull'Uomo Vitruviano Il caso dell'Uomo Vitruviano senza genitali nella sigla Rai delle Olimpiadi Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 è scoppiata una nuova polemica televisiva.