Olimpiadi 2026 via genitali da Uomo Vitruviano in sigla Rai Il Pd | Inaccettabile interrogazione a Giuli

Le Olimpiadi di Milano e Cortina 2026 sono di nuovo al centro delle polemiche. Questa volta, a scatenarle, è la scelta della Rai di usare nella sigla ufficiale un’immagine dell’Uomo Vitruviano di Leonardo con i genitali cancellati. Il Pd ha reagito duramente, definendo la decisione inaccettabile e annunciando un’interrogazione al governo. La questione ha diviso l’opinione pubblica e sollevato critiche sulla sensibilità e il rispetto nella rappresentazione iconica.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 una nuova polemica 'televisiva'. Il Pd protesta contro la sigla Rai dei Giochi, in cui compare l'Uomo Vitruviano di Leonardo con genitali cancellati. "Nella sigla Rai dei Giochi Olimpici di Milano Cortina l'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci è stato manomesso e censurato, con l'eliminazione dei genitali presenti nell'opera originale. Siamo di fronte a una scelta incomprensibile e inaccettabile: davvero la Rai arriva a modificare Leonardo?". Se lo chiede Irene Manzi, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Cultura alla Camera. "È possibile che il direttore di Rai sport Petrecca autorizzi ogni giorno la messa in onda di una versione alterata di uno dei simboli universali dell'arte rinascimentale? – prosegue – La Rai, che un tempo era considerata la più importante azienda culturale del Paese, non può ridursi a intervenire su un capolavoro che appartiene al patrimonio mondiale.

