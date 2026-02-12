Olimpiadi 2026 via genitali da Uomo Vitruviano in sigla Rai Il Pd | Inaccettabile

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 una nuova polemica ‘televisiva’. Il Pd protesta contro la sigla Rai dei Giochi, in cui compare l’Uomo Vitruviano di Leonardo con genitali cancellati. “Nella sigla Rai dei Giochi Olimpici di Milano Cortina l’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci è stato manomesso e censurato, con l’eliminazione dei genitali presenti nell’opera originale. Siamo di fronte a una scelta incomprensibile e inaccettabile: davvero la Rai arriva a modificare Leonardo?”. Se lo chiede Irene Manzi, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Cultura alla Camera. “È possibile che il direttore di Rai sport Petrecca autorizzi ogni giorno la messa in onda di una versione alterata di uno dei simboli universali dell’arte rinascimentale? – prosegue – La Rai, che un tempo era considerata la più importante azienda culturale del Paese, non può ridursi a intervenire su un capolavoro che appartiene al patrimonio mondiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olimpiadi 2026, via genitali da Uomo Vitruviano in sigla Rai. Il Pd: “Inaccettabile” Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina2026 L’uomo vitruviano di Leonardo come Ken: la Rai cancella i suoi genitali nella sigla delle trasmissioni olimpiche La Rai ha deciso di cambiare la sigla ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Spariti i genitali dell’Uomo Vitruviano, la “censura” della Rai per le Olimpiadi: il caso sul disegno di Leonardo – Il video Da giorni, i canali Rai mostrano il disegno di Leonardo da Vinci senza i genitali, come se fosse stato censurato. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, il caso del doping ai genitali: come funziona il trucco dell'acido ialuronico; Olimpiadi 2026: salto con gli sci e pene XXL? Il curioso dibattito sul doping; Iniezioni sul pene? Non è doping, il medico e l''allarme' a Milano Cortina; Olimpiadi, il caso Penis Gate fra gli atleti del salto con sci e che cosa c'è da sapere sui filler all'acido ialuronico sui genitali maschili. Spariti i genitali dell’Uomo Vitruviano, la censura della Rai per le Olimpiadi: il caso sul disegno di Leonardo – Il videoChe fine hanno fatto i genitali dell’ Uomo Vitruviano? Il celebre disegno di Leonardo da Vinci scorre da giorni, ripetutamente, sui canali Rai che trasmettono le gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina ... open.online Olimpiadi in tv, che fine hanno fatto i genitali dell'Uomo Vitruviano nella sigla della Rai?Nella sigla che presenta le dirette di Milano Cortina appare un'immagine fedele del disegno di Leonardo da Vinci a cui, però, sono stati cancellati i genitali ... corriere.it Chi ha tolto i genitali dell'Uomo Vitruviano dalla sigla delle Olimpiadi - facebook.com facebook Sono state divulgate le conclusioni di un recente studio che ha svelato la struttura matematica segreta su cui poggia il disegno del celebre "Uomo Vitruviano", opera realizzata da Leonardo da Vinci alla fine del XV secolo. x.com

