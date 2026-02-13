Uomo trovato morto sul balcone di casa a Licciana Nardi vicino Carrara sul corpo segni di coltellate

Un uomo di 55 anni è stato trovato morto sul balcone di casa a Licciana Nardi, vicino a Carrara, con segni di coltellate sul corpo. La scoperta è avvenuta questa mattina da parte dei vicini, che hanno chiamato le forze dell'ordine dopo aver sentito forti urla e visto l’uomo sanguinante. La scena lascia supporre un’aggressione violenta, ancora da chiarire nelle sue cause. Sul luogo sono arrivati i carabinieri e il medico legale, che stanno indagando per ricostruire le ultime ore della vittima.

Giallo in Lunigiana. Un uomo di 55 anni è stato trovato morto sul balcone di casa a Licciana Nardi, in provincia di Massa Carrara, sul corpo diverse ferite da arma da taglio. A lanciare l’allarme è stata la moglie, poi portata al pronto soccorso per un malore. Ancora tutta da chiarire la ricostruzione di quanto accaduto, nessuna ipotesi viene esclusa al momento, dall’omicidio al gesto volontario: sul caso indagano i carabinieri. Uomo trovato morto sul balcone a Licciana Nardi È avvolta nel mistero la morte di un uomo di 55 anni, trovato senza vita nel balcone della sua casa, in una pozza di sangue, nella serata di giovedì 12 febbraio. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Uomo trovato morto sul balcone di casa a Licciana Nardi vicino Carrara, sul corpo segni di coltellate Licciana Nardi, trovato morto sul balcone di casa: l’uomo risulta ferito fatalmente con un coltello Licciana Nardi, un uomo di circa 55 anni è stato trovato morto sul suo balcone con una ferita da coltello, probabilmente causata da un episodio di violenza domestica. Uomo trovato cadavere sul balcone: sul corpo i segni delle coltellate, l'sos dato dalla moglie Un uomo di 55 anni è stato trovato morto, in una pozza di sangue, sul balcone della sua casa a Licciana Nardi (Massa Carrara), dopo che la moglie ha chiamato i soccorsi segnalando urla e un possibile episodio violento. Contenuti correlati Argomenti discussi: Il cadavere di un uomo è stato trovato su una panchina in un parco; Uomo trovato cadavere sul balcone: sul corpo i segni delle coltellate, l'sos dato dalla moglie; Corpo riverso su una panchina, giovane uomo trovato morto al parco - BresciaToday; Trovato morto sul balcone, tragedia nel borgo: l’allarme dato dalla moglie, l’uomo a terra, il coltello. Giallo in Lunigiana, un uomo di 55 anni trovato morto sul balcone di casaLicciana Nardi – È giallo in Lunigiana. Un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita sul balcone della propria abitazione nella zona di Licciana Nardi, in provincia di Massa-Carrara. Sul corpo ... ilsecoloxix.it Uomo trovato cadavere sul balcone: sul corpo i segni delle coltellate, l'sos dato dalla moglieAveva 55 anni. La donna ha chiamato il 112 e ha raccontato di avere trovato il corpo in una pozza di sangue. Cosa sappiamo finora ... today.it #LiccianaNardi - Dopo anni di segnalazioni, la caserma di Licciana Nardi chiude temporaneamente per problemi strutturali. Il presidio si sposta a Villafranca, grazie all’intervento del Comandante della Legione Toscana. UNARMA: "Dialogo e attenzione per ch - facebook.com facebook