Uomo trovato cadavere sul balcone | sul corpo i segni delle coltellate l' sos dato dalla moglie

Un uomo di 55 anni è stato trovato morto, in una pozza di sangue, sul balcone della sua casa a Licciana Nardi (Massa Carrara), dopo che la moglie ha chiamato i soccorsi segnalando urla e un possibile episodio violento. Sul corpo sono stati trovati diversi segni di coltellate, che sembrano essere la causa del decesso. La donna ha riferito di aver sentito litigare il marito con un'altra persona poco prima dell’intervento delle forze dell’ordine. La scena del delitto presenta tracce di lotta e oggetti insanguinati, rendendo il quadro ancora più complesso per gli inquirenti.

Aveva 55 anni. La donna ha chiamato il 112 e ha raccontato di avere trovato il corpo in una pozza di sangue. Cosa sappiamo finora Un uomo di 55 anni è stato trovato morto, in una pozza di sangue, sul balcone della sua casa a Licciana Nardi (Massa Carrara). Sul corpo aveva diverse ferite, inferte con un'arma da taglio. A lanciare l'allarme è stata la moglie. L'episodio ha contorni poco chiari e tutte le ipotesi sono ritenute valide, inclusa quella dell'omicidio. Indagano i carabinieri. L'allarme è scattato nella serata del 12 febbraio. Una donna ha chiamato il numero unico per le emergenze chiedendo aiuto, dicendo di avere trovato il marito per terra sanguinante.🔗 Leggi su Today.it

Una tragedia si è consumata questa mattina nel borgo di Licciana Nardi.

Nella mattinata di lunedì 5 gennaio, un uomo è stato trovato senza vita su una piazzola di sosta lungo la strada provinciale 25 tra San Giovanni Bianco e Taleggio.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Il cadavere di un uomo è stato trovato su una panchina in un parco; Corpo riverso su una panchina, giovane uomo trovato morto al parco - BresciaToday; Non rispondeva da giorni: trovato morto in casa; Trovato senza vita nel torrente vicino all'auto incidentata, era scomparso da qualche giorno.

Dramma in stazione, uomo trovato morto sui binariQuesta notte - tra mercoledì e giovedì - nel territorio tra Porto San Giorgio e Pesaro Un cadavere di un uomo di circa 70 anni è stato rinvenuto stanotte sui binari ferroviari nel tratto tra le ... youtvrs.it

Uomo di trovato morto nella notte sui binariIl cadavere è stato trovato intorno alle tre. Circolazione interrotta fino alle cinque per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. lanuovariviera.it

+++ Toscana - Uomo trovato morto accoltellato sul balcone di casa +++ x.com

+++ Toscana - Uomo trovato morto accoltellato sul balcone di casa +++ - facebook.com facebook