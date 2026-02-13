Licciana Nardi trovato morto sul balcone di casa | l’uomo risulta ferito fatalmente con un coltello

Licciana Nardi, un uomo di circa 55 anni è stato trovato morto sul suo balcone con una ferita da coltello, probabilmente causata da un episodio di violenza domestica. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando i vicini hanno chiamato le forze dell’ordine dopo aver notato il corpo dell’uomo sopra il parapetto. Il suo cadavere presenta una ferita che sembra essere stata fatale, e sul luogo sono stati trovati oggetti che potrebbero essere stati usati nel conflitto.

Tragedia in Lunigiana: uomo trovato morto con un coltello a Licciana Nardi. Un uomo di circa 55 anni è stato ritrovato privo di vita sul balcone della sua abitazione a Licciana Nardi, in provincia di Massa-Carrara. L’ipotesi prevalente è quella di un omicidio, ma le indagini sono in corso per accertare la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabili. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno avviato un’indagine per ricostruire le ultime ore di vita della vittima e chiarire le circostanze della sua morte. Allarme nella notte: il ritrovamento e il soccorso.🔗 Leggi su Ameve.eu Trovato morto sul balcone, tragedia nel borgo: l’allarme dato dalla moglie, l’uomo a terra, il coltello Una tragedia si è consumata questa mattina nel borgo di Licciana Nardi. Trovato morto accoltellato sul balcone di casa Una persona è stata trovata morta sul balcone di casa, con diverse ferite da arma da taglio. Contenuti correlati Argomenti discussi: Trovato morto sul balcone di casa in Lunigiana: la telefonata, le ferite, la famiglia e le indagini – È mistero nel borgo; Trovato morto accoltellato sul balcone di casa; Licciana Nardi, trovato morto sul balcone di casa: l’uomo risulta ferito fatalmente con un coltello; Trovato morto sul balcone di casa con ferite di arma da taglio. Trovato morto accoltellato sul balcone di casaLicciana Nardi (Massa Carrara), 12 febbraio 2026 – Tragedia in serata a Licciana Nardi, in provincia di Massa Carrara. Intorno alle 20:30 è arrivata una segnalazione al numero unico 112 con la ... lanazione.it Giallo in Lunigiana, un uomo di 55 anni trovato morto sul balcone di casaLicciana Nardi – È giallo in Lunigiana. Un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita sul balcone della propria abitazione nella zona di Licciana Nardi, in provincia di Massa-Carrara. Sul corpo ... ilsecoloxix.it #LiccianaNardi - Dopo anni di segnalazioni, la caserma di Licciana Nardi chiude temporaneamente per problemi strutturali. Il presidio si sposta a Villafranca, grazie all’intervento del Comandante della Legione Toscana. UNARMA: "Dialogo e attenzione per ch - facebook.com facebook