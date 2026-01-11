La pista cede e si scatena una valanga la campionessa di mountain bike salva per un soffio | Ecco cos’è la trappola euristica

Durante una discesa con gli sci, Ares Masip, campionessa catalana di mountain bike, è stata coinvolta in una valanga causata da una trappola euristica. In un messaggio, ha condiviso l’esperienza, evidenziando come decisioni automatiche possano portare a situazioni impreviste e rischiose. Questo episodio illustra l’importanza di riconoscere e gestire le trappole cognitive che influenzano il nostro comportamento in contesti di emergenza.

"Oggi ho innescato una valang a". Comincia così il lungo messaggio con cui Ares Masip, campionessa catalana di mountain bike, ha accompagnato un video che la riprende mentre, durante una discesa con gli sci, viene travolta dalla neve. La sportiva si trovava in zona Cim de l'Hortell a circa 2400 metri di altitudine, ad Andorra, quando, mentre era in pista, con un rischio di slavina 1-2, quindi non troppo alto, si è trovata in mezzo a una valanga. Masip racconta di aver fatto più volte quel tragitto negli ultimi giorni, tre volte solo nella stessa giornata. Proprio questo, spiega, l'ha portata a sottovalutare il pericolo.

