Spariti i genitali dell’Uomo Vitruviano la censura della Rai per le Olimpiadi | il caso sul disegno di Leonardo – Il video

Da giorni, i canali Rai mostrano il disegno di Leonardo da Vinci senza i genitali, come se fosse stato censurato. La scelta ha sollevato molte domande tra gli spettatori, che si chiedono perché abbiano deciso di coprire questa parte del celebre disegno. La Rai non ha ancora spiegato ufficialmente il motivo, ma nel frattempo il video continua a circolare sui social e tra gli appassionati di arte e sport.

Che fine hanno fatto i genitali dell' Uomo Vitruviano? Il celebre disegno di Leonardo da Vinci scorre da giorni, ripetutamente, sui canali Rai che trasmettono le gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Nella clip del servizio pubblico, l'uomo vitruviano si trasforma graficamente nel corpo degli atleti che disputano le varie discipline dei Giochi Invernali: pattinatrici, sciatori, giocatori di hockey e via dicendo. La grafica Rai per le Olimpiadi. Del disegno di Leonardo da Vinci la grafica della Rai riporta quasi tutti i dettagli: muscoli, capelli, naso, orecchie e bocca. Tutti tranne uno: i genitali, appunto.

