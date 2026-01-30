Askatasuna vuol dire libertà da Aosta a Messina | oltre 220 adesioni e migliaia di attivisti in arrivo a Torino da tutta Italia

Da Aosta a Messina, oltre 220 persone hanno aderito all’appello e si stanno preparando a raggiungere Torino. Migliaia di attivisti provenienti da tutta Italia si mobilitano contro lo sgombero e la repressione del Governo Meloni, mostrando solidarietà alle compagne dell’Askatasuna di Torino. Le strade si riempiono di bandiere e cori, mentre le assemblee e le iniziative continuano a rafforzare la protesta.

"Complici e solidali con le compagne dell'Askatasuna di Torino, contro lo sgombero e contro la repressione del Governo Meloni", parole che da settimane si rincorrono sui social da una parte all'altra dell'Italia, scandite durante le assemblee, le mobilitazioni, le feste. Un grido di solidarietà.

