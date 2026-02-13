Università online | 273mila studenti scelgono flessibilità e accesso un modello in rapida evoluzione

Luca Ricci, docente di economia all’Università di Bologna, racconta che il boom degli studenti nelle università online deriva dalla crescente richiesta di flessibilità e accesso immediato ai corsi, soprattutto tra i giovani che lavorano o vivono in zone remote.

L’Università Italiana Cambia Forma: 273.762 Studenti Scelgono la Didattica a Distanza. L’università italiana è in movimento. Un numero crescente di studenti, 273.762, sta optando per percorsi di studio online, mettendo in discussione il modello formativo tradizionale e la sua capacità di adattarsi alle nuove esigenze del mondo del lavoro. Questa trasformazione, accelerata negli ultimi anni, riflette una crescente difficoltà per il sistema universitario classico nel rispondere alle necessità di una popolazione studentesca sempre più ampia e diversificata. La Generazione Online: Flessibilità e Accessibilità come Chiave.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le università telematiche in Italia continuano a crescere, con il 73,7% degli studenti che sceglie questa strada per studiare e lavorare allo stesso tempo.

Un rapporto del Censis e United rivela che il 45,1% dei laureati online non avrebbe mai raggiunto la laurea senza la possibilità di studiare da casa.

