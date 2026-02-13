Uniti o irrilevanti | Ferella lancia l’appello al centrosinistra sannita prima del voto provinciale

Il candidato Ferella ha lanciato un appello al centrosinistra sannita perché si uniscano prima del voto provinciale, temendo che le divisioni possano favorire le forze di destra. La sua richiesta nasce dal timore che la mancanza di un fronte compatto possa ridurre le possibilità di ottenere un risultato significativo. Nei giorni scorsi, Ferella ha incontrato diversi esponenti politici locali per convincerli a superare le divergenze e presentarsi uniti alle urne. La sfida si gioca sulla capacità di alleanze solide, mentre la campagna elettorale si fa sempre più accesa.

Tempo di lettura: 3 minuti Le Elezioni Provinciali nel Sannio si avvicinano in un clima politico tutt’altro che lineare. Il centrosinistra si presenta diviso in tre percorsi distinti: il Partito Democratico impegnato in una fase congressuale che ha accentuato le distanze interne; un’area progressista composta da Avanti-Psi, AVS, A Testa Alta e rappresentanti del territorio vicini al M5S; il blocco politico riconducibile a Clemente Mastella, strutturato e riconoscibile. Una frammentazione che riflette sensibilità diverse ma che, nei numeri complessivi, continua a rappresentare un peso determinante negli equilibri provinciali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Uniti o irrilevanti”: Ferella lancia l’appello al centrosinistra sannita prima del voto provinciale Riforme: Magi lancia campagna-appello, 'voto ai 16enni', 'politica vicina al futuro del Paese' Magi propone una campagna-appello per estendere il diritto di voto ai 16enni, sottolineando l’importanza di una politica più vicina alle esigenze del futuro del Paese. "Uniti come alle regionali". Giani lancia l’appello al Pd. Chiede un candidato forte Il presidente toscano Giani fa un appello al Pd, chiedendo un candidato forte per le prossime elezioni. Ricci: “Senza un’Europa unita rischiamo di essere irrilevanti nel nuovo ordine mondiale” A Folignano l’europarlamentare del Partito Democratico Matteo Ricci è intervenuto all’incontro “L’Europa, l’Italia e le sfide del nuovo anno”, insieme a Nicola Zing - facebook.com facebook