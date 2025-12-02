Sudan la denuncia del Cesvi | Bambini soldato reclutati a forza dai 12 anni da ambo le parti oltre 255mila coinvolti nel conflitto al 2024

Secondo le Nazioni Unite, almeno 255.000 giovani fino al 2024 sono stati armati e coinvolti nei combattimenti. Le comunità Fur, Masalit e Zaghawa hanno arruolato i propri figli, mentre le Rsf, eredi dei famigerati Janjaweed, hanno prelevato minori dalle tribù arabe del Darfur e del Kordofan A. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

