A Milano Cortina 2026, le atlete mostrano anche le unghie come mai prima. Francesca Lollobrigida sfoggia un verde fluorescente che pare un portafortuna segreto, mentre Eileen Gu punta sulla manicure metallizzata. La competizione non si limita più solo a sci e snowboarding, ma passa anche attraverso dettagli come le mani, che diventano il nuovo palcoscenico di stile e personalità.

A ddio ai classici canoni estetici da gara: a Milano Cortina 2026 la vera sfida della personalità si gioca in punta di dita. Tra i ghiacci e le piste innevate, le unghie delle atlete sono diventate il dettaglio beauty più fotografato, trasformando la nail art delle Olimpiadi in un codice di comunicazione visiva potentissimo. In un contesto dove ogni millesimo di secondo conta, scegliere lo smalto giusto significa portare in pista un messaggio, un talismano o semplicemente una firma d’autore che brilla sotto i riflettori del podio. Tendenze unghie 2026. guarda le foto Il verde fluo e il tricolore: la nail art delle azzurre a Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle unghie verde fluo di Francesca Lollobrigida (il suo segretissimo portafortuna!) alla raffinata manicure metallizzata di Eileen Gu: a Milano Cortina 2026 la sfida più bella si gioca in punta di dita

A 23 anni, Eileen Gu si sta facendo notare come la sportiva più pagata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Una giovane atleta cinese ha attirato l’attenzione a Livigno, durante una gara di freestyle.

