Furiosa rissa fuori dal bar della stazione di Ivrea | ragazzi si affrontano con sedie e tavolini

Una rissa violenta si è svolta ieri pomeriggio davanti al bar della stazione di Ivrea. Una decina di ragazzi, ragazzi e ragazze, si sono affrontati con sedie e tavolini, creando scompiglio tra i clienti e i passanti. La scena è durata alcuni minuti prima che arrivassero le forze dell’ordine, chiamate da alcuni testimoni. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’episodio ha attirato l’attenzione di chi si trovava nelle vicinanze.

