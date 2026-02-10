Furiosa rissa fuori dal bar della stazione di Ivrea | ragazzi si affrontano con sedie e tavolini
Una rissa violenta si è svolta ieri pomeriggio davanti al bar della stazione di Ivrea. Una decina di ragazzi, ragazzi e ragazze, si sono affrontati con sedie e tavolini, creando scompiglio tra i clienti e i passanti. La scena è durata alcuni minuti prima che arrivassero le forze dell’ordine, chiamate da alcuni testimoni. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’episodio ha attirato l’attenzione di chi si trovava nelle vicinanze.
Una furiosa rissa tra una dozzina di ragazzi, maschi e femmine, è scoppiata nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 9 febbraio 2026, fuori dal bar Buffet Stazione di corso Nigra, alla stazione ferroviaria di Ivrea. Il locale si stava avvicinando all'orario di chiusura quando, per motivi da chiarire.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approfondimenti su Ivrea Stazione
Violenta rissa al bar, volano sedie e tavolini: due feriti in ospedale e 8 giovani denunciati
Far west a Sestri Ponente: rissa con lancio di tavolini e sedie
Una notte di paura a Sestri Ponente, vicino a un bar di via Ramiro Ginocchio.
Ultime notizie su Ivrea Stazione
Argomenti discussi: De Zerbi, il Marsiglia è fuori controllo: lite furiosa in allenamento, cosa sta succedendo.
Rissa fuori dal locale. Incastrati i responsabiliLe telecamere del Comune hanno immortalato fotogramma per fotogramma l’intera rissa avvenuta sabato sera nell’area esterna del bar Cristal, con due feriti rimasti a terra, uno di fronte al locale in ... ilrestodelcarlino.it
Rissa fuori dal bar a Sestri Ponente, volano tavoli e sedie: tre arrestiRissa fuori dal bar a Sestri Ponente, volano tavoli e sedie: tre arresti ... msn.com
#Messina, rissa davanti al Pronto Soccorso del Policlinico - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.