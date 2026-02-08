Firenze si trasforma in un palcoscenico questa sera con lo spettacolo di Cecilia Sala, ‘Una notte a Teheran’. La giornalista porta in scena un racconto diretto e coinvolgente, con testimonianze di giovani che vivono in un Iran turbolento. Lo spettacolo mescola giornalismo e teatro, creando un’esperienza forte e reale per il pubblico fiorentino.

Firenze, 5 febbraio 2026 - Un racconto immersivo e contemporaneo che intreccia giornalismo narrativo e linguaggio teatrale, nel quale la giornalista Cecilia Sala porta le testimonianze di una generazione di arrabbiati. L’appuntamento è al teatro Verdi di Firenze lunedì 16 febbraio alle ore 20,45 in quella che è l’unica data toscana. Cecilia Sala porta in scena ‘ Una notte a Teheran. Alle feste, nelle piazze, nelle celle, spettacolo scritto e interpretato da Cecilia Sala, musiche Clap Clap! regia Bruno Fornasari, produzione Be Water Live. Cecilia Sala è una giornalista italiana, tratta temi di cronaca internazionale, partecipando come ospite alle trasmissioni televisive Piazzapulita, Dimartedì, L'aria che tira e In altre parole di LA7 e Le parole di Rai 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, Cecilia Sala in scena con ‘Una notte a Teheran’

Approfondimenti su Firenze Cecilia Sala

Cecilia Sala presenta al Politeama Genovese il suo spettacolo “Una notte a Teheran”, un progetto teatrale che unisce narrazione e riflessione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Firenze Cecilia Sala

Argomenti discussi: Accademia di Santa Cecilia, Musica e Spiritualità e Ciak si suona!.

Libri, Cecilia Sala presenta ‘I figli dell’odio’ al Forte di BelvedereFirenze, 17 settembre 2025 - Venerdì 19 settembre prossimo, alle 19.30, la giornalista Cecilia Sala sarà al Forte di Belvedere per la presentazione del suo ultimo libro ‘I figli dell’odio’ (Mondadori) ... lanazione.it

Cecilia Sala è libera, giornalista sta tornando in Italia(Adnkronos) - Cecilia Sala è stata liberata sta tornando in Italia dall'Iran. L'aereo con a bordo la giornalista, arrestata il 19 dicembre scorso e detenuta in isolamento nel carcere di Evin, oggi 8 ... lagazzettadelmezzogiorno.it

“In carcere in Iran ho avuto molta paura, per me e per i miei amici iraniani rovinati anche solo per avermi conosciuta”: Cecilia Sala, giornalista, a @SOULTv2000 oggi #8febbraio ore 21.05 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @ceciliasala @ x.com

“In carcere in Iran ho avuto molta paura, per me e per i miei amici iraniani rovinati anche solo per avermi conosciuta”: Cecilia Sala, giornalista, a SOUL oggi #8febbraio ore 21.05 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 Chora Media Il Foglio Mo facebook